Come Riavviare una TV Samsung con Telecomando, App o Manualmente

Riavviare una TV Samsung può essere utile per risolvere piccoli problemi tecnici o migliorare le prestazioni del dispositivo. È possibile farlo sia utilizzando il telecomando sia manualmente, senza necessità di accessori esterni.

Come riavviare la TV Samsung con il telecomando

1. Spegnere e riaccendere la TV: Il metodo più semplice per riavviare è spegnere la TV e riaccenderla dopo qualche secondo. Tuttavia, questo metodo non esegue un vero e proprio riavvio completo.

2. Riavvio completo tramite telecomando:

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul telecomando per circa 5-10 secondi finché la TV non si spegne e si riaccende automaticamente. Questo permette di effettuare un riavvio completo.

3. Menu delle impostazioni:

- Se il modello supporta un riavvio tramite il menu, premere il pulsante Home sul telecomando, accedere a Impostazioni, quindi a Supporto e selezionare Auto diagnostica. Infine, selezionare Riavvia TV per completare il riavvio.

Come riavviare la TV Samsung senza telecomando

In assenza del telecomando, è possibile effettuare il riavvio tramite il pannello di controllo della TV, solitamente situato nella parte posteriore o inferiore del dispositivo.

1. Spegnere e scollegare la TV dalla presa elettrica:

- Scollegare la TV per almeno 30 secondi. Questo permette di eseguire un riavvio completo.

2. Riaccendere la TV:

- Collegare nuovamente la TV e premere il pulsante di accensione sul pannello di controllo per accenderla.

È possibile riavviare una TV Samsung anche tramite l'applicazione SmartThings, disponibile per dispositivi Android e iOS. Questa soluzione è utile quando non si dispone del telecomando o se si preferisce un'opzione più comoda. Ecco come procedere:

Come riavviare la TV Samsung tramite l'app SmartThings

1. Scaricare e aprire l'app SmartThings:

- Assicurarsi che l'app sia installata sul dispositivo mobile e che la TV sia connessa alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo.

2. Aggiungere la TV Samsung all'app:

- Se non è già aggiunta, aprire l'app, toccare Aggiungi dispositivo e selezionare la TV Samsung dall'elenco. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento.

3. Accedere ai controlli della TV:

- Dopo che la TV è stata aggiunta, selezionarla dall'elenco dei dispositivi nell'app. Si aprirà una schermata con i controlli virtuali, simili a quelli del telecomando.

4. Riavviare la TV tramite l'app:

- Nell'interfaccia dell'app, tenere premuto il pulsante di accensione virtuale finché la TV non si spegne e si riaccende. In alternativa, se non si vede il pulsante, è possibile spegnere la TV con l'app, attendere qualche secondo e riaccenderla.

Utilizzare l'app SmartThings per riavviare la TV è un’opzione semplice e rapida, ideale quando il telecomando non è disponibile o si preferisce gestire la TV direttamente dallo smartphone.