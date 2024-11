App Intesa Sanpaolo non funziona oggi 11 novembre 2024: disservizio in tutta Italia e utenti in attesa di risoluzione

Nella mattinata di lunedì 11 novembre 2024, numerosi clienti di Intesa Sanpaolo hanno riscontrato difficoltà nell'accedere all'applicazione mobile e ai servizi di internet banking. Le prime segnalazioni sono emerse intorno alle 10:00, con un incremento significativo registrato su piattaforme come Downdetector, dove gli utenti hanno riportato problemi di accesso e operatività.

Secondo quanto riportato da "L'Unità", i clienti che tentavano di accedere all'app visualizzavano un messaggio di errore indicante un problema tecnico, con l'invito a riprovare più tardi. Questo disservizio ha impedito l'utilizzo delle principali funzionalità bancarie online, causando disagi diffusi tra gli utenti.

La banca ha riconosciuto l'esistenza di problemi tecnici e ha comunicato che i propri tecnici erano al lavoro per risolvere la situazione, prevedendo una soluzione entro l'ora di pranzo. Tuttavia, al momento della pubblicazione, non erano state fornite ulteriori informazioni sulle cause specifiche del malfunzionamento.

Questo episodio segue un precedente disservizio avvenuto il 31 ottobre 2024, quando l'app di Intesa Sanpaolo aveva presentato problemi simili, impedendo l'accesso ai servizi online per diverse ore. In quell'occasione, le segnalazioni degli utenti erano state numerose, con difficoltà nell'utilizzo dell'applicazione mobile e dei servizi di home banking.

Per i clienti che necessitano di assistenza, Intesa Sanpaolo mette a disposizione il numero verde 800.303.303, attraverso il quale è possibile ottenere supporto e informazioni aggiornate sulla situazione. Si consiglia agli utenti di monitorare i canali ufficiali della banca per eventuali comunicazioni e aggiornamenti riguardanti il ripristino completo dei servizi.

In attesa della risoluzione definitiva del problema, i clienti possono considerare l'utilizzo di metodi alternativi per le operazioni bancarie urgenti, come il contatto diretto con le filiali o l'uso di sportelli automatici. È auspicabile che la banca adotti misure preventive per evitare il ripetersi di tali disservizi in futuro, garantendo una maggiore affidabilità dei servizi digitali offerti.