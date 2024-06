L’Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare SYNLAB SDN rinnova il Punto Prelievi di Via E. Gianturco

SYNLAB SDN è un gruppo integrato di ambulatori specializzati nella diagnostica di laboratorio e per immagini e costituisce un centro diagnostico di riferimento sul territorio nazionale, unendo alla lunga esperienza un alto livello di specializzazione nell’esecuzione degli esami di laboratorio e delle indagini strumentali. Fra gli obiettivi del centro vi è quello di garantire un’assistenza costante, mettendo a disposizione un ambiente tecnologicamente avanzato, costantemente integrato ed aggiornato. Prioritaria è sempre la persona umana. Quindi “Ambiente moderno e funzionale” che consente il luogo ideale per chiunque debba sottoporsi ad indagini sul proprio stato di salute. L’Istituto ha annunciato il rinnovamento e la ristrutturazione del Punto Prelievi presso il Medical Center di Via Emanuele Gianturco 113 a Napoli. Il nuovo Punto Prelievi, ora situato al terzo piano con accesso dall'ingresso principale, è stato progettato per offrire a tutti un'esperienza ancora più confortevole e accogliente. Il Medical Center di Via Gianturco rappresenta un punto di riferimento per la salute dei napoletani, offrendo una vasta gamma di servizi diagnostici di eccellenza. Nel 2023, il centro ha registrato oltre 135mila pazienti, confermandosi tra i centri SYNLAB più importanti di tutto il territorio nazionale. Il rinnovato Punto Prelievi offre la possibilità di effettuare un’ampia gamma di esami di laboratorio, anche in convenzione con il SSN, tra cui: esami del sangue, NEO BONA - test prenatali non invasivi, myBIOME - test genetico del microbiota per l’analisi del 100% dei microrganismi intestinali, Breath Test per la ricerca dell'Helicobacter pylori e dell’intolleranza al lattosio, curva da carico orale di glucosio e/o insulinemica, Pap Test, tamponi vaginali, uretrali e cervicali e spermiogrammi. Il Punto Prelievi si aggiunge all'ampia offerta del Medical Center, che comprende diagnostica per immagini (radiologia tradizionale, ecografia, mammografia, TAC, risonanza magnetica, MOC DEXA), medicina specialistica (cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, urologia), check-up personalizzati e medicina del lavoro. Ha dichiarato l’amministratore delegato e Regional Director di SYNLAB SDN Fabio Tedeschi : «Siamo orgogliosi di presentare il nuovo Punto Prelievi del Medical Center di Via Gianturco, un ambiente moderno e funzionale che si integra perfettamente con l'offerta completa del nostro centro», ha concluso Tedeschi «Il nostro obiettivo è offrire un servizio di eccellenza in ogni ambito della diagnostica, garantendo la massima qualità e precisione nei risultati degli esami e ponendo la massima attenzione al tema della prevenzione». l'Istituto è inoltre impegnato nel settore della ricerca sanitaria con un programma triennale articolato nelle attività di ricerca corrente, diretta a sviluppare le conoscenze fondamentali in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica, riconosciuta dallo Stato come orientata al perseguimento di fini pubblici.

Per maggiori informazioni visitare il sito web sdn.synlab.it.

Harry di Prisco