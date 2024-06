Courtney Stodden butta nel water il suo anello di fidanzamento da 5 carati: Fuori il vecchio, dentro il nuovo!

In una sorprendente mossa di "pulizie di primavera", Courtney Stodden ha deciso di liberarsi di un significativo simbolo del suo passato. La celebrità ha registrato un video mentre gettava nel water il suo anello di fidanzamento da 5 carati, dichiarando che stava facendo pulizia nella sua casa di Brentwood, in California.

Courtney ha mostrato l'anello, un tempo appartenuto al suo ex fidanzato Chris Sheng, e senza esitazione l'ha fatto cadere nell'acqua del water, tirando poi lo sciacquone. Con un tono ironico, ha commentato: "Immagino che i diamanti non siano sempre i migliori amici di una ragazza".

La decisione di Courtney arriva dopo la fine del suo fidanzamento con Chris, avvenuta nel luglio 2023. La relazione, durata sette anni, era stata minata da gelosie e insicurezze, portando infine alla rottura.

Courtney, che era stata precedentemente sposata con l'attore Doug Hutchison in un matrimonio controverso quando aveva solo 16 anni, ha divorziato nel 2020. Recentemente ha iniziato una nuova relazione con il produttore hollywoodiano vincitore di un Emmy, Jared Safier. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la loro relazione è molto seria e che Jared sta già pensando a un nuovo anello di fidanzamento.

L'ispirazione per questo gesto liberatorio è venuta dal film "Titanic". Courtney ha spiegato a TMZ che, come la vecchietta che alla fine del film getta il suo prezioso gioiello nell'oceano, anche lei sentiva il bisogno di liberarsi di un simbolo del passato che non aveva più alcun significato per lei. "Il personaggio di Rose mi ha insegnato qualcosa di speciale: cosa fare con i propri diamanti è una prerogativa della donna", ha detto Courtney.

Questo gesto segna un nuovo capitolo per Courtney Stodden, che sembra determinata a lasciarsi alle spalle il passato e a guardare avanti verso un futuro luminoso con il suo nuovo partner.