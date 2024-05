Definizione: Serve per ravvivare la fiamma del caminetto.

Risposta: ATTIZZATOIO

L'attizzatoio è uno strumento essenziale per chi possiede un caminetto o una stufa a legna. Questo utensile, solitamente realizzato in metallo, è progettato per smuovere i ceppi e i tizzoni, permettendo una migliore ossigenazione della fiamma e garantendo una combustione più efficiente. Spesso dotato di un manico lungo per evitare scottature, l'attizzatoio è indispensabile per mantenere vivo il fuoco e assicurare un riscaldamento costante dell'ambiente domestico. Utilizzare l'attizzatoio con cura e attenzione contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e calorosa, tipica delle serate invernali trascorse davanti al caminetto.