Fridays For Future: Movimento di Protesta Giovanile a Difesa del Clima

Definizione: Fridays For Future è un movimento internazionale di protesta giovanile fondato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Ha iniziato con le sue manifestazioni settimanali ogni venerdì davanti al Parlamento svedese, chiedendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. Il movimento è cresciuto rapidamente, coinvolgendo milioni di giovani in tutto il mondo che chiedono ai governi di agire per salvaguardare il clima e il futuro del pianeta.

Origini: Greta Thunberg ha iniziato a manifestare nel 2018, ispirando studenti a scioperare per il clima ogni venerdì.

Obiettivi: Il movimento mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare azioni governative per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l'energia sostenibile e attuare politiche ecologiche.

Impatto: Fridays For Future ha organizzato scioperi globali, attirando l'attenzione dei media e dei leader mondiali, influenzando il dibattito pubblico sulla crisi climatica.