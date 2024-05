Stazione di Aversa: 19enne di Lusciano investito e ucciso da treno in corsa

Una tragica fatalità ha colpito la comunità di Lusciano questa mattina. Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso da un treno in corsa presso la stazione ferroviaria di Aversa. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30, quando il giovane, residente a Lusciano, è stato travolto dal convoglio in transito.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava nei pressi dei binari al momento dell'arrivo del treno. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, e le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell'incidente. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il ragazzo vicino ai binari pochi istanti prima del tragico impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi sanitari del 118, insieme alla Polizia Ferroviaria e al personale delle Ferrovie dello Stato. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato morto sul posto. Le autorità hanno isolato l'area per effettuare i rilievi necessari e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni di numerosi treni regionali e a lunga percorrenza. La linea ferroviaria tra Aversa e Napoli ha subito interruzioni per diverse ore, causando problemi ai pendolari e ai viaggiatori.

Le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio per la perdita del giovane e si sono impegnate a fornire supporto psicologico alla famiglia e agli amici della vittima. La comunità di Lusciano è sotto shock, e molti si sono radunati presso la stazione per lasciare fiori e messaggi di solidarietà.

Secondo quanto riportato, l'incidente ha avuto un forte impatto anche sui macchinisti e sul personale ferroviario coinvolto, che sono stati prontamente assistiti da squadre di supporto psicologico. Le indagini continuano, e la Polizia Ferroviaria sta visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire esattamente quanto accaduto.