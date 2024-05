Quattordicesima 2024: Date, Importi e Beneficiari per Lavoratori e Pensionati

La quattordicesima mensilità, una gratifica estiva aggiuntiva, sarà erogata tra giugno e luglio 2024 per molti lavoratori dipendenti e pensionati italiani. Ecco tutti i dettagli su chi ne ha diritto, quando verrà pagata e come calcolare l'importo.

Quando Arriva la Quattordicesima 2024

- Lavoratori Dipendenti: La data di pagamento varia in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. Alcuni contratti prevedono il pagamento a giugno, altri a luglio. Ad esempio, il contratto del settore Tabacchi prevede il pagamento a giugno, mentre quello del settore Autoscuole nei primi dieci giorni di luglio.

- Pensionati: La quattordicesima viene erogata a luglio per chi ha maturato i requisiti entro il 31 luglio, e a dicembre per chi li matura successivamente.

Chi Ha Diritto alla Quattordicesima

- Lavoratori Dipendenti: Solo i dipendenti il cui CCNL prevede la quattordicesima mensilità. È necessario consultare il proprio contratto per verificare il diritto a questa gratifica.

- Pensionati: Devono avere almeno 64 anni e un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti. La quattordicesima spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa.

Come Calcolare l'Importo della Quattordicesima

- Lavoratori Dipendenti: L'importo è calcolato sulla base della retribuzione lorda mensile ricevuta nell'anno precedente. Per chi ha lavorato per meno di un anno, l'importo è proporzionale ai mesi lavorati. Ad esempio, un dipendente con una retribuzione lorda di 2000 euro assunto a ottobre 2023 riceverà una quattordicesima di 1.333 euro.

- Pensionati: L'importo varia in base agli anni di contributi e al reddito. Per i pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo, l'importo varia da 336 euro (fino a 15 anni di contributi) a 655 euro (oltre 25 anni di contributi). Per redditi tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo, l'importo è ridotto.

Tabelle degli Importi per i Pensionati

| Anni di Contributi | Reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo | Reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo |

|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| Fino a 15 anni | 437 euro | (12.109,89 - Reddito personale) |

| Tra 15 e 25 anni | 546 euro | (12.218,90 - Reddito personale) |

| Oltre 25 anni | 655 euro | (12.327,90 - Reddito personale) |

- La quattordicesima non spetta su alcune prestazioni pensionistiche specifiche.

- In caso di mancata corresponsione, è possibile presentare una domanda di ricostituzione online.

Per ulteriori dettagli, è consigliabile consultare il proprio CCNL o il sito dell'INPS.