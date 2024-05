Manila Nazzaro e Stefano Oradei: matrimonio da favola tra rito civile e grande festa

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, e Stefano Oradei, noto ballerino, hanno celebrato il loro amore con un matrimonio intimo e suggestivo. Il 4 maggio, la coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia civile tenutasi nel prestigioso Campidoglio di Roma, circondati da familiari e amici stretti, tra cui le damigelle Milena Miconi e Angela Melillo. Questo evento rappresenta solo il "primo atto" delle loro nozze, anticipando una grande celebrazione prevista per il 13 maggio, che vedrà la partecipazione di oltre 150 invitati, tra cui volti noti del mondo televisivo. La location scelta per l'evento è Villa Miani, un luogo incantevole che farà da cornice alla seconda cerimonia, officiata da Milena Miconi, amica intima della sposa e già damigella al rito civile.

La coppia ha condiviso momenti toccanti della giornata sui social, tra cui una foto che ritrae le loro mani intrecciate, accompagnata da parole che evocano la magia del loro amore. Dopo la cerimonia, i neo sposi hanno festeggiato con un ricevimento intimo sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace, godendo di una vista mozzafiato sulla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Questo matrimonio segna l'inizio di una nuova vita insieme per Manila Nazzaro e Stefano Oradei, celebrando il loro amore in modo unico e memorabile. Con un mix di intimità e grande festa, la coppia ha scelto di condividere il loro momento speciale in due atti, rendendo omaggio alla loro storia d'amore con una celebrazione che rimarrà impressa nei cuori di tutti i presenti.