George Clooney compie 63 anni: dalla carriera mancata nel baseball alla vita con Amal e Elisabetta Canalis

George Clooney, uno degli attori più amati di Hollywood, celebra oggi il suo 63° compleanno. Nato il 6 maggio 1961 a Lexington, Kentucky, Clooney ha avuto una carriera ricca di successi, non solo nel mondo del cinema ma anche in quello umanitario.

Prima di diventare una star del cinema, Clooney ha tentato di intraprendere una carriera nel baseball, sostenendo due provini con i Cincinnati Reds, senza però riuscire ad entrare nella squadra. Successivamente, ha intrapreso diversi lavori, tra cui quello di assicuratore, prima di trovare la sua strada nella recitazione.

Nel corso della sua carriera, Clooney ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Syriana" nel 2006. Ha anche ricevuto sei nomination agli Oscar e quattro Golden Globe, consolidando la sua posizione come uno dei principali attori di Hollywood.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Clooney è noto per il suo impegno umanitario. Ha lavorato attivamente per risolvere il conflitto in Darfur e ha contribuito alla raccolta fondi per il terremoto di Haiti del 2010. Insieme a sua moglie Amal Alamuddin, con cui è sposato dal 2014, ha fondato la Clooney Foundation for Justice, impegnata nella difesa dei diritti umani.

Clooney ha anche una passione per l'Italia, dove possiede una villa sul Lago di Como. È diventato cittadino onorario del piccolo paese lacustre di Laglio.

La vita privata di Clooney è stata altrettanto seguita quanto la sua carriera. George Clooney ed Elisabetta Canalis hanno avuto una relazione amorosa che ha catturato l'attenzione dei media internazionali. Si sono conosciuti nel luglio del 2009 durante una cena a Roma, grazie ad amici in comune. La loro relazione è diventata ufficiale nel settembre dello stesso anno, quando sono apparsi insieme al Lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema.

La coppia è stata molto seguita dai paparazzi, e la loro storia è stata ampiamente documentata sui rotocalchi. Elisabetta Canalis, nota per la sua bellezza e il suo spirito vivace, è stata descritta come una persona che ha fatto ridere molto Clooney durante il loro tempo insieme. Tuttavia, la loro relazione è terminata nel giugno del 2011. Le ragioni della loro separazione non sono state ampiamente divulgate, ma si è parlato di una possibile sovrapposizione tra il desiderio di privacy di Clooney e l'attenzione dei media che Canalis attirava.

Dopo la loro separazione, entrambi hanno proseguito con le loro vite. Clooney ha sposato l'avvocata per i diritti umani Amal Alamuddin nel 2014, e la coppia ha avuto due gemelli. Canalis, d'altra parte, ha avuto una figlia con il chirurgo ortopedico Brian Perri, con cui si è sposata.

Nonostante la fine della loro relazione, sia Clooney che Canalis hanno espresso rispetto e affetto reciproco nei loro commenti pubblici successivi, ricordando il tempo trascorso insieme con affetto.

Clooney ha incontrato l'avvocata di diritti umani Amal Alamuddin. La coppia ha due figli, i gemelli Ella e Alexander, nati nel 2017. In occasione del suo compleanno, Clooney continua a essere una figura influente sia nel mondo del cinema che in quello delle cause umanitarie, dimostrando un impegno costante verso le questioni sociali e la giustizia globale.