Bernard Hill, icona di Titanic e Il Signore degli Anelli, muore a 79 Anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Bernard Hill, celebre attore britannico noto per i suoi ruoli indimenticabili nel film premio Oscar "Titanic" e nella trilogia de "Il Signore degli Anelli". Hill è deceduto all'età di 79 anni, come confermato dalla BBC. Nato a Manchester nel 1944, l'attore ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema, interpretando il Capitano Edward Smith nel kolossal di James Cameron del 1997 e Re Théoden nelle opere di Peter Jackson.

La carriera di Hill si è estesa per oltre cinque decenni, durante i quali ha partecipato a numerosi film e serie televisive, dimostrando una versatilità e un talento eccezionali. Tra i suoi ruoli più noti, si ricordano le interpretazioni in "Gandhi", "Sogno di una notte di mezza estate", "Valkyrie" e come direttore della prigione di San Quentin nel film "Fino a prova contraria" di Clint Eastwood.

Hill deteneva un singolare primato nel mondo del cinema, avendo recitato in due dei soli tre film che si sono aggiudicati 11 Premi Oscar: "Titanic" e "Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re". La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore dei fan e dei colleghi, che lo ricordano come un attore di grande talento e un uomo di straordinaria umanità.