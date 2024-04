I The Badly Behaved presentano 'Soulless City' con un Remix di Lauer

Girlfriend Records è lieta di annunciare il tanto atteso rilascio del nuovo singolo dei The Badly Behaved, intitolato "Soulless City". Questo singolo epico sarà disponibile a partire dal 22 aprile come un E.P. contenente tre tracce esclusive: la Versione Originale, un coinvolgente remix del rinomato DJ e produttore tedesco, Lauer, e una Radio Edit del remix di Lauer.

"Soulless City" trae ispirazione dal capolavoro di fantascienza neo-noir del 1998 diretto da Alex Proyas, 'Dark City', ambientato in una metropoli anacronistica in cui nessuno è consapevole di vivere nell'oscurità eterna. La canzone offre uno sguardo intenso sulla vita in un mondo desolato, avvolto da nebbia e cupo, post-utopico. Utilizzando un cambio di tonalità, la canzone crea un contrasto affascinante tra i versi malinconici, che rappresentano l'oscurità, e i ritornelli ispirati, che simboleggiano la luce, ricordando gli occhi fugaci sul molo di Shell Beach nel film Dark City.

Scritta, composta, prodotta e cantata da Richard von Kalmar, "Soulless City" vanta anche la potente voce di Stewart Irving. La traccia fonde una linea di basso elettronica in continua evoluzione con varie linee melodiche complementari e un ritmo dance coinvolgente. I remix di Lauer presentano una linea di basso invertita che prelude al ritornello, regalando al brano un'atmosfera unica. Registrata a 116 BPM, le voci di Stewart Irving sono state elaborate attraverso un vocoder nei remix di Lauer.

Per ascoltare di più dei The Badly Behaved, visita Bandcamp I Spotify I Apple Music I Amazon Music.

