OJ Simpson: Addio all'Icona NFL e Figura del Processo del Secolo

L'ex stella del football americano e attore OJ Simpson è deceduto all'età di 76 anni dopo una battaglia contro il cancro. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 10 aprile, è stata diffusa dalla famiglia tramite un comunicato sui social media. Conosciuto per la sua carriera nella NFL e per il suo ruolo in diversi film e programmi televisivi, Simpson è entrato nella storia giudiziaria americana per il suo coinvolgimento nel cosiddetto "processo del secolo".

Nel 1994, Simpson fu assolto dall'accusa di omicidio della moglie Nicole Brown Simpson e del suo amico Ronald Goldman, in un processo che catturò l'attenzione di milioni di spettatori e fu influenzato da questioni razziali, in particolare a Los Angeles, ancora segnata dagli eventi legati a Rodney King nel 1992. Il verdetto di non colpevolezza fu emesso da una giuria a maggioranza afroamericana il 3 ottobre 1995, un risultato raggiunto grazie all'abilità del "dream team" di avvocati di Simpson, guidati da Johnnie Cochran, che dirottò l'attenzione dai sospetti di colpevolezza ai comportamenti razzisti del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Nonostante l'assoluzione nel processo penale, Simpson fu ritenuto responsabile nel successivo processo civile e condannato a pagare un risarcimento di 25 milioni di dollari alle famiglie delle vittime. Anni dopo, nel 2008, fu nuovamente al centro dell'attenzione giudiziaria, venendo condannato per rapina e sequestro di persona in Nevada, in un caso legato a memorabilia sportiva.

La morte di OJ Simpson segna la fine di un capitolo controverso e complesso della cultura americana, che ha mescolato sport, intrattenimento e giustizia sotto l'occhio attento dei media e dell'opinione pubblica.