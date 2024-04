Prezzi Carburanti in Italia: Calo Costi Benzina e Diesel

In Italia, i prezzi dei carburanti hanno registrato un leggero calo, con la benzina self service che si attesta a 1,912 euro al litro e il diesel a 1,809 euro al litro. Secondo l'ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, la compagnia IP ha abbassato di un centesimo al litro i prezzi consigliati per entrambi i tipi di carburante. Al contrario, Tamoil ha aumentato il prezzo del diesel di un centesimo al litro.

Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, mostrano una differenza tra le compagnie e le cosiddette pompe bianche. Per la benzina self service, il prezzo medio è di 1,918 euro al litro presso le compagnie e di 1,899 euro al litro presso le pompe bianche. Per il diesel self service, il prezzo medio è di 1,815 euro al litro presso le compagnie e di 1,797 euro al litro presso le pompe bianche.

Per quanto riguarda il servizio completo, il prezzo della benzina rimane invariato a 2,050 euro al litro, mentre il diesel ha visto una diminuzione di un centesimo, attestandosi a 1,949 euro al litro. I prezzi del GPL servito rimangono invariati a 0,715 euro al litro, mentre il metano servito ha visto una diminuzione di un centesimo, con un prezzo medio di 1,322 euro al chilogrammo. Il prezzo del GNL rimane invariato a 1,154 euro al chilogrammo.

Sulle autostrade italiane, i prezzi sono leggermente più alti: la benzina self service costa 1,991 euro al litro e il servizio completo 2,250 euro al litro. Il diesel self service è a 1,909 euro al litro e il servizio completo a 2,174 euro al litro. Il GPL è a 0,850 euro al litro, il metano a 1,471 euro al chilogrammo e il GNL a 1,176 euro al chilogrammo.