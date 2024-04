Una tragica esplosione di una pentola a pressione si è verificata a Caltagirone, Catania, causando la morte immediata di una donna di 46 anni, originaria del Pakistan e madre di otto figli. L'incidente è avvenuto mentre la donna stava cucinando. In seguito a questo tragico evento, il Comune di Caltagirone ha annunciato che si farà carico delle spese per il trasporto della salma in Pakistan, in segno di supporto alla famiglia colpita da questa perdita improvvisa.