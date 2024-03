Rivoli: Adolescenti arrestati per sequestro e tortura di un senzatetto

Due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Rivoli, accusati di aver sequestrato e brutalmente torturato un uomo di circa 50 anni, un senzatetto che viveva in un casolare abbandonato. La vittima, che aveva precedentemente denunciato gli aggressori per episodi simili, è stata ritrovata con gravi ferite, tra cui la mandibola e le orbite fratturate.

Gli adolescenti, già noti alle autorità per comportamenti violenti, avrebbero sequestrato l'uomo per due giorni, picchiandolo e legandolo con un gancio all'interno di una stalla per un'intera notte. In seguito, lo avrebbero costretto a recarsi in banca per prelevare 5.000 euro.

Nonostante le denunce precedenti, i due giovani hanno continuato a perseguitare la vittima, che aveva smesso di dormire nella cascina per paura di ulteriori attacchi. L'episodio più recente è stato scoperto grazie all'intervento di una dipendente della banca che, notando i lividi sul volto dell'uomo, ha allertato i carabinieri di Rivoli.

Le indagini suggeriscono che il movente degli adolescenti non fosse economico, ma piuttosto legato alla crudeltà e al desiderio di esercitare violenza. I soldi richiesti alla vittima sembrano essere stati un pretesto per prolungare il loro divertimento crudele.

La procura dei minori, guidata da Emma Avezzù, sta procedendo con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni gravi, e durante l'udienza di convalida chiederà la reclusione per entrambi i giovani.