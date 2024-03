Emily Ratajkowski e la linea di costumi: Aspettiamo gli ordini da mesi!

La bellissima Emily Ratajkowski sta affrontando delle difficoltà con il suo brand di costumi da bagno, Inamorata. Secondo quanto riportato, ci sono state numerose proteste da parte dei clienti che non hanno ricevuto i propri ordini. I fan si sono espressi sui social media lamentandosi della situazione e richiedendo il rimborso dei loro pagamenti. Inoltre, la Ratajkowski è stata accusata di plagio per alcuni dei design offerti dalla sua linea di costumi da bagno. La stilista Lisa Marie Fernandez ha inviato una lettera di accusa alla top model e attrice, sostenendo che alcuni dei costumi di Inamorata fossero troppo simili ai suoi design. Nonostante le accuse e le proteste, per il momento i costumi incriminati sono ancora disponibili per l'acquisto sul sito di e-commerce di Inamorata e non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Ratajkowski in merito alla situazione.