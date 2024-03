Kenya: Scontro frontale tra Bus Universitario e camion, 11 studenti deceduti

Nel Sud-Est del Kenya, un bus dell'Università di Kenyatta si è scontrato frontalmente con un camion, provocando la morte di 11 studenti e il ferimento grave di altri 42. L'incidente è accaduto ieri, lunedì 18 marzo, poco prima delle 18:00 ora locale, sulla strada che collega Nairobi a Mombasa.

Il bus, che trasportava 58 persone tra cui 55 studenti, un tecnico di laboratorio e due autisti, ha perso il controllo durante un tentativo di sorpasso in condizioni di forte pioggia, impattando prima contro alcune auto e poi contro il camion in arrivo dalla direzione opposta. Nonostante gli sforzi dell'autista del camion per evitare la collisione, l'impatto è stato devastante.

Le autorità locali hanno confermato che dieci studenti sono morti sul posto, mentre un undicesimo ha perso la vita dopo essere stato trasportato in ospedale. I feriti sono attualmente ricoverati e ricevono cure mediche.

Questo incidente si aggiunge alla preoccupante statistica degli incidenti stradali in Kenya. Secondo l'Autorità nazionale per i trasporti e la sicurezza (NTSA), nel 2023 le strade del Paese hanno visto la morte di 4.324 persone e il ferimento di 18.561, segnando un calo del 7,8% rispetto all'anno precedente.