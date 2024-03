Scuse di Platinette a Ilaria Capponi per commento inappropriato su disturbi alimentari in TV

Durante la trasmissione Italia Sì su Rai 1, Platinette ha fatto una battuta considerata inappropriata nei confronti della modella Ilaria Capponi, che aveva appena condiviso la sua esperienza con i disturbi alimentari. La modella, terza classificata a Miss Italia nel 2007, ha parlato apertamente del suo rapporto difficile con il proprio corpo e della sua carriera nella moda, influenzata da questi problemi. Dopo il suo intervento, Platinette ha commentato: Ha il culo basso, suscitando reazioni negative.

Il giorno seguente, Mauro Coruzzi ha pubblicato un video su Instagram in cui chiede scuse a Capponi, descrivendo il suo commento come un'irriverente scemenza detta con l'acidità della 70enne invidiosa. Ha espresso il desiderio di scusarsi sinceramente con la modella, definendola molto bella e ammettendo che la sua battuta era stata infelice. Le scuse sono state estese anche in un incontro privato tra Coruzzi e Capponi, avvenuto su un treno, dove il video delle scuse è stato registrato dalla modella stessa.

Ilaria Capponi ha accettato le scuse di Platinette, come riportato in un'intervista al Corriere, dove ha descritto l'incontro sul treno e l'umiltà mostrata da Coruzzi nel chiedere scusa.