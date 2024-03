Figure 01: il nuovo robot umanoide con intelligenza artificiale chatgpt rivoluziona la vita quotidiana

In una svolta rivoluzionaria nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, la startup californiana Figure AI, in collaborazione con OpenAI, ha presentato al mondo Figure 01, un robot umanoide dotato dell'intelligenza artificiale avanzata di ChatGPT. Questo innovativo robot, alto poco meno di 170 centimetri e pesante 60 chilogrammi, è progettato per interagire con gli esseri umani e assistere nelle attività quotidiane, come preparare il caffè e gestire i lavori domestici.

Figure 01 si distingue per la sua capacità di percorrere più di 4 chilometri in un'ora e per la sua autonomia di circa 5 ore a pieno carico, rendendolo un assistente domestico efficiente e autonomo. La sua destrezza e l'intelligenza artificiale all'avanguardia gli permettono di eseguire compiti con precisione umana, come passare una mela da una mano all'altra e smistare piatti e bicchieri.

La collaborazione tra Figure AI e OpenAI ha portato alla creazione di un robot che non solo semplifica le attività quotidiane ma apre anche nuove possibilità nell'interazione uomo-macchina. Grazie all'integrazione di ChatGPT, Figure 01 è in grado di comprendere il contesto in cui si trova e di interagire in modo naturale con le persone.

Questo avanzamento tecnologico segna un passo significativo verso il futuro dei robot umanoidi e l'intelligenza artificiale. Con il supporto di giganti tecnologici come Microsoft, Nvidia e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, Figure AI ha raccolto circa 675 milioni di dollari in finanziamenti, portando la sua valutazione finanziaria totale a 2,6 miliardi di dollari. L'obiettivo è di rendere i robot umanoidi accessibili al pubblico, migliorando la capacità dei robot di interagire con gli esseri umani e di elaborare informazioni e comandi.

La tecnologia di Figure 01 non si limita alle sole attività domestiche. Con il potenziale di assistere nella produzione, nella logistica, nelle operazioni di magazzino e nella vendita al dettaglio, Figure 01 si pone come un potenziale concorrente della manodopera umana, promettendo di rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo.