Chi è Emilio Casalini: il volto di Generazione Bellezza su Rai 3

Emilio Casalini, noto giornalista e conduttore televisivo italiano, torna a guidare il pubblico in un viaggio alla scoperta dell'Italia più autentica e sostenibile con la nuova edizione di Generazione Bellezza, in onda su Rai 3 dal 18 marzo 2024. Nato a Padova il 31 agosto 1969, Casalini ha costruito una carriera di successo partendo dai suoi studi in Relazioni Internazionali presso l'Università di Padova, per poi emergere come voce autorevole nel giornalismo e nella divulgazione culturale.

La sua passione per la bellezza e il patrimonio italiano lo ha portato a esplorare angoli meno noti del paese attraverso la trasmissione radiofonica Bella Davvero su Rai Radio 2 e, successivamente, a fondare Spino Editore. La sua dedizione alla valorizzazione della cultura e della sostenibilità si riflette anche nel suo ruolo di direttore creativo del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, un progetto innovativo che mira a coinvolgere i visitatori in un'esperienza immersiva attraverso tutti i sensi, riconosciuto come una delle best practice del turismo italiano.

Nel 2021, Casalini ha portato la sua visione alla Biennale di Architettura di Venezia con l'installazione L'Economia della Bellezza, che esplora il legame tra bellezza, sostenibilità e sviluppo economico, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio possa generare un impatto positivo sulla società.

Generazione Bellezza si propone di raccontare storie di innovazione e bellezza, mettendo in luce iniziative e progetti che trasformano il patrimonio culturale e naturale in risorse sostenibili per le comunità. La trasmissione, disponibile anche su RaiPlay, va in onda dal lunedì al venerdì, offrendo agli spettatori un appuntamento quotidiano con la bellezza e l'eccellenza italiana.

Emilio Casalini continua a essere un punto di riferimento per chi crede nella forza della bellezza come motore di cambiamento e sviluppo, invitando il pubblico a riscoprire il valore estetico e culturale che caratterizza l'Italia, da nord a sud.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul lavoro di Emilio Casalini e sulle puntate di Generazione Bellezza, è possibile seguire il suo profilo ufficiale di Instagram e visitare il sito di RaiPlay.