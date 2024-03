Cara Delevingne: villa da 7 milioni di dollari distrutta da incendio a Los Angeles

Un devastante incendio ha colpito la lussuosa villa di Cara Delevingne situata a Los Angeles, causando la distruzione totale della proprietà valutata 7 milioni di dollari. La modella e attrice britannica, nota per la sua carriera nel mondo della moda e per i suoi ruoli cinematografici, è rimasta profondamente scossa dall'accaduto.

Le fiamme hanno avvolto l'abitazione, lasciando dietro di sé solo macerie. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, la villa non è stata salvata. Cara Delevingne, al momento dell'incendio, non era presente nella residenza e non ci sono state vittime. Tuttavia, il danno materiale è ingente e la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando grande attenzione nei media e tra i fan.

La Delevingne, oltre ad essere una figura di spicco nel mondo della moda, è anche un'attrice e una produttrice. Ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi, tra cui il documentario Planet Sex in onda su Sky Documentaries. Inoltre, la modella ha affrontato sfide personali, come la lotta contro la psoriasi, una condizione che ha influenzato la sua carriera e la sua vita.

La notizia dell'incendio ha colpito i fan e il pubblico, che hanno espresso solidarietà e supporto alla Delevingne attraverso i social media. La modella non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al futuro e alla ricostruzione della sua casa.