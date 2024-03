Iva Zanicchi rinviato concerto ad Alessandria per forte raucedine

Il concerto di Iva Zanicchi, previsto per il 15 marzo al Teatro Alessandrino di Alessandria, è stato rinviato a causa di una forte raucedine che ha colpito l'artista. La notizia è stata comunicata dall'entourage della cantante, che ha annunciato il rinvio dell'evento, originariamente organizzato da Top Agency e Gruppo Anteprima, al 27 ottobre 2024.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per coloro che desiderano richiedere il rimborso, è possibile farlo attraverso il circuito di vendita utilizzato per l'acquisto. La decisione di posticipare l'evento è stata presa per garantire il benessere dell'artista e assicurare ai fan una performance all'altezza delle aspettative.

Iva Zanicchi, icona della musica pop italiana e personalità televisiva di lunga data, è nota per la sua voce distintiva e il suo contributo significativo al panorama musicale italiano. La cantante ha recentemente espresso il suo entusiasmo per il concerto di Alessandria, sottolineando come, nonostante gli anni di carriera, si emozioni ancora nel cantare le sue canzoni davanti al pubblico.

La carriera di Zanicchi è stata ricca di successi e riconoscimenti, rendendola una delle figure più amate e rispettate nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante gli imprevisti, come il recente incidente domestico che le ha causato micro-fratture, la sua passione per la musica e il palcoscenico rimane inalterata.