Ascolti TV 13 Marzo: Poli Opposti e Fiorello in testa, Michelle Impossible & Friends al secondo posto

Il Mercoledì 13 Marzo ha visto una serata di ascolti dominata dal film Poli Opposti su Rai1 e da un nuovo record di Fiorello con il suo show Viva Rai2. Il film Poli Opposti ha conquistato il primo posto in prima serata con 2.262.000 spettatori e uno share del 13.5%. Il programma di Fiorello, Viva Rai2, ha raggiunto 1.145.000 spettatori, con un share del 21,6%, segnando il risultato più alto in termini di spettatori dall'inizio della stagione e il terzo più alto in termini di share.

Michelle Hunziker con Michelle Impossible & Friends su Canale 5 si è posizionata al secondo posto, attirando 1.975.000 spettatori e uno share del 14.1%, che è il più alto dovuto alla maggiore durata del programma rispetto a quello di Rai1. Chi l'ha visto? su Rai3 ha mantenuto il suo solido seguito, piazzandosi al terzo posto con 1.841.000 spettatori e l’11.9% di share.

In access prime time, Rai1 ha continuato a riscuotere successo con Cinque Minuti e Affari Tuoi, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 ha ottenuto 3.097.000 spettatori con il 15% di share. Anche nel preserale, Rai1 ha vinto con L’Eredità – La Sfida dei 7 e L’Eredità, superando i programmi di Canale 5.