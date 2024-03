Rapina violenta a Chieti: Anziani coniugi sequestrati e picchiati

Nella serata dell'11 marzo, una coppia di anziani coniugi è stata vittima di una rapina a mano armata nella loro villa a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti. Quattro malviventi, con il volto coperto da passamontagna e guanti, hanno fatto irruzione nell'abitazione intorno alle 21:30, minacciando i proprietari, un imprenditore settantenne del settore imballaggi e sua moglie, con una pistola e coltelli.

I rapinatori, dopo aver immobilizzato e brutalmente picchiato i coniugi per ottenere la combinazione della cassaforte, hanno sottratto gioielli, orologi e denaro contante per un valore stimato di circa 90mila euro. Prima di fuggire, hanno legato le vittime e le hanno rinchiuse in bagno, pulendo la scena del crimine con la candeggina per cancellare eventuali tracce.

Le vittime sono riuscite a liberarsi dopo diverse ore e hanno allertato le autorità. Sono state trasportate in ospedale con ferite e contusioni, con una prognosi di guarigione di circa 10 giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili, che sembrano avere un accento straniero, forse dell'Est Europa.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per assicurare i colpevoli alla giustizia e per rafforzare le misure di prevenzione in tutta la zona.