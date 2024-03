É morta l'attrice hot Sophia Leone: trovata senza vita a Miami

L'attrice del cinema per adulti Sophia Leone è stata trovata morta all'età di 26 anni nel suo appartamento il 1° marzo 2024. La notizia è stata confermata dal patrigno Mike Romero tramite una pagina GoFundMe, dove ha condiviso la triste notizia e ha chiesto supporto economico per le spese funerarie e per l'indagine sulla causa della morte, che è ancora in corso.

Leone, nata a Miami il 10 giugno 1997, era entrata nell'industria dell'intrattenimento per adulti all'età di 18 anni e aveva recitato in oltre 80 film. Era conosciuta per il suo profondo amore per gli animali, in particolare per i suoi tre animali domestici, e per la sua capacità di far sorridere le persone intorno a lei.

La sua agenzia di modellazione, 101 Modeling, ha espresso il proprio dolore per la sua scomparsa prematura, descrivendo Leone come uno spirito bellissimo che ha toccato molte persone. Anche Brian Berke, che gestiva l'agenzia AMA Modeling con sede in Florida, ha espresso il suo cordoglio, ricordando il legame speciale che aveva con Leone.

La morte di Leone segue una serie di decessi nell'industria per adulti, tra cui quelli di Kagney Linn Karter e Jesse Jane, e arriva poco dopo che è stato riferito che un'altra attrice per adulti, Emily Willis, sta lottando per la vita dopo essere stata trovata incosciente in una struttura di riabilitazione.

La famiglia di Leone sta affrontando non solo il dolore per la sua improvvisa scomparsa, ma anche il peso finanziario delle spese funerarie e dell'indagine in corso. La pagina GoFundMe ha raccolto quasi $6,000, quasi la metà dell'obiettivo prefissato.

L'indagine sulla causa della morte di Leone è ancora in corso e viene condotta dalla polizia locale.