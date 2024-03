Miss Mondo 2024 è Krystyna Pyszková: alla finale ha indossato un abito di cristalli

La Repubblica Ceca festeggia la vittoria di Krystyna Pyszková, incoronata Miss Mondo 2024 durante l'evento tenutosi a Mumbai, in India. La 24enne studentessa di legge e modella ha superato 111 concorrenti provenienti da tutto il mondo per aggiudicarsi il prestigioso titolo nella 71ª edizione del concorso di bellezza più antico a livello internazionale.

Durante la competizione, Pyszková si è distinta nelle varie fasi preliminari che includevano prove di fitness, bellezza, talento e capacità oratoria. Il suo intervento sulla rimozione dello stigma legato al ciclo mestruale ha colpito la giuria, sottolineando come essere donna è un dono e che il tema delle mestruazioni non dovrebbe essere tabù.

Oltre al titolo di Miss Mondo, Pyszková ha ricevuto il riconoscimento di Miss Europa e il premio come Miglior Fashion Designer - Europa. Ha indossato un abito spettacolare rosso e nero ricamato che rifletteva l'essenza del suo patrimonio culturale. La sua vittoria è stata celebrata anche per il suo impegno filantropico, avendo fondato la Krystyna Pyszko Foundation e inaugurato una scuola per bambini svantaggiati in Tanzania.

La finale ha visto la partecipazione di Yasmina Zaytoun del Libano come prima finalista, seguita da Aché Abrahams di Trinidad e Tobago e Lesego Chombo del Botswana. L'evento ha messo in mostra la ricca cultura indiana, con i partecipanti che hanno indossato gonne e bluse pesantemente ricamate e ballato su canzoni di Bollywood.

Il concorso è tornato in India dopo 28 anni e ha visto la partecipazione di concorrenti da oltre 112 paesi. La giuria era composta da figure di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. Miss World è considerato il concorso di bellezza internazionale più antico, fondato nel Regno Unito nel 1951 come concorso di bikini.