Crolla muro di tufo a Trastevere: auto sotto le macerie, nessun ferito

Un muro di tufo lungo 25 metri e alto 6 è crollato ieri sera in Via San Francesco di Sales, nel cuore del quartiere Trastevere a Roma, causando danni a diverse auto parcheggiate ma, fortunatamente, senza provocare feriti.

L'incidente ha suscitato paura tra i residenti del quartiere, noto per le sue strade storiche e il suo vivace ambiente. Le autorità sono intervenute prontamente sul posto per valutare la situazione e avviare le operazioni di rimozione delle macerie.

La zona interessata dal crollo è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per rimuovere i detriti e consentire il ripristino della normale viabilità.

Al momento, non sono state riportate vittime o feriti gravi, un fatto che ha sollevato il morale dei cittadini e delle autorità intervenute. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del crollo, con un'attenzione particolare alla stabilità degli edifici circostanti e alla prevenzione di ulteriori incidenti.

La comunità di Trastevere rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre la città si mobilita per affrontare le conseguenze di questo inaspettato evento e garantire la sicurezza dei suoi abitanti.