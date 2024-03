Muore a 17 Anni un migrante a bordo della Sea Watch 5

Un giovane migrante di 17 anni è morto a bordo della nave umanitaria Sea Watch 5, dopo essere stato salvato da un naufragio nel Mediterraneo. Il ragazzo è deceduto a causa dell'asfissia provocata dai fumi del carburante, solamente due ore dopo il suo salvataggio. La Sea Watch 5, che batte bandiera tedesca, aveva precedentemente lanciato un disperato appello alle autorità italiane per l'evacuazione urgente di quattro persone in condizioni mediche critiche. Nonostante la richiesta, le autorità hanno impiegato nove ore per intervenire, prelevando solo quattro individui dalla nave, ma lasciando a bordo il corpo del ragazzo deceduto, che dovrà rimanere senza cella frigorifera per quattro giorni.

La tragedia ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo, dove la Sea Watch 5 aveva soccorso 50 migranti partiti dalla Libia, molti dei quali in gravi condizioni. Le autorità italiane sono state criticate per la lentezza della risposta alle richieste di evacuazione urgente, che potrebbe aver contribuito al tragico esito.