Picchiata con la stampella: Anziana aggredita a Milano per aver negato l'elemosina

Un'anziana donna è stata vittima di un'aggressione violenta a Milano, dopo aver negato l'elemosina a un uomo. L'episodio si è verificato in via Carducci, dove l'aggressore, descritto come un clochard, ha utilizzato una stampella per colpire la donna. Inizialmente, la vittima aveva riferito agli agenti di essere caduta da sola, ma successivamente ha denunciato l'accaduto, rivelando la vera dinamica degli eventi.

La donna è stata trasportata al Policlinico, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico frontale e un'abrasione. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare e catturare l'aggressore, mentre la comunità locale esprime preoccupazione per l'incidente.