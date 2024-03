Lutto nel mondo della moda: addio a Bernardo La Guardia, stilista e sarto di alta sartoria

Il rinomato stilista e maestro sarto Bernardo La Guardia è stato trovato morto nella sua abitazione di Milano nella serata di domenica 3 marzo. Aveva 32 anni. La Guardia, originario di Terni, era considerato una promessa dell'alta sartoria milanese e aveva collaborato con prestigiosi brand del settore moda. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe stata un malore improvviso.

La Guardia era noto per il suo talento e la sua dedizione al mondo della moda, come dimostrato dalla sua carriera e dai post su LinkedIn che mostrano il suo lavoro e la sua passione per la sartoria. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il settore, lasciando un vuoto nel panorama della moda italiana.