Arresto a Rowley Regis: madre accusata dell'omicidio della figlia di 10 Anni

Una donna di 33 anni, Jaskirat Kaur, conosciuta anche come Jasmine Kang, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso la propria figlia di 10 anni, Shay Kang. Il corpo della bambina è stato scoperto lunedì 4 marzo in un vicolo a Rowley Regis, in Inghilterra, con evidenti segni di violenza. Shay era stata vista viva per l'ultima volta la sera precedente mentre giocava con altri bambini. La polizia ha confermato che non ci sono altri sospetti nell'indagine.

Shay Kang viveva con la madre vicino al luogo dove è stato ritrovato il suo corpo. Prima della tragedia, la bambina era stata affidata a un istituto, e i servizi sociali erano stati allertati dalla scuola elementare di Shay a causa della mancata iscrizione alla scuola locale. La scuola primaria di Brickhouse, dove Shay era iscritta, ha espresso il proprio cordoglio, descrivendo la bambina come brillante e amante del divertimento. La comunità locale sta pianificando di liberare palloncini in memoria di Shay.