Alessandro Borghi: le prime immagini con il figlio Heima

Alessandro Borghi, noto attore italiano, è diventato padre. La compagna dell'attore, Irene Forti, ha dato alla luce il loro primo figlio, Heima, un mese fa. La coppia ha mantenuto la notizia riservata fino a poco tempo fa, quando sono state pubblicate le prime foto di Borghi con il figlio. Nelle immagini, l'attore è visto mentre tiene in braccio il piccolo, avvolto in una tutina chiara e ripreso di spalle.

Borghi, che ha recentemente interpretato il ruolo di Rocco Siffredi nella serie Netflix Supersex, ha proposto il nome Heima per il figlio dopo un viaggio in Islanda, ispirato dal significato islandese del termine che evoca il sentirsi a casa e nel mondo allo stesso tempo. L'attore ha condiviso questa scelta durante un'intervista con The Hollywood Reporter, sottolineando il legame emotivo e il significato particolare che il nome ha per la coppia.

Parallelamente alla sua nuova vita da padre, Borghi è al centro dell'attenzione anche per il suo ruolo nella serie Supersex, che ha debuttato su Netflix il 6 marzo 2024. La serie, basata sulla vita del celebre Rocco Siffredi, è stata presentata in anteprima al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino prima del suo rilascio su Netflix.

La serie Supersex è stata creata da Francesca Manieri e vede Borghi impegnato in un ruolo che esplora temi come la famiglia, la mascolinità e i legami tossici. Nonostante il contesto, la serie non si concentra esclusivamente sul sesso, ma piuttosto su un'esplorazione complessa delle relazioni e dei vizi a cui le persone si abbandonano per sfuggire al proprio turbamento emotivo.

Alessandro Borghi è attivo nel mondo della recitazione dal 2006 e ha ricevuto il David di Donatello per il Miglior Attore nel 2019 per la sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle.