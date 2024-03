Parto in volo VietJet: pilota e hostess assistono nascita tra Taipei e Bangkok

In un evento straordinario avvenuto il 5 marzo 2024, un pilota della compagnia aerea VietJet ha lasciato i comandi del suo aereo per assistere un parto ad alta quota. La donna incinta, a bordo del volo da Taipei a Bangkok, ha iniziato il travaglio inaspettatamente durante il viaggio. Il comandante Jakarin Sararnrakskul, con oltre 18 anni di esperienza di volo, insieme alle hostess, ha prontamente assistito la donna, permettendo la nascita sicura del bambino, che è stato soprannominato affettuosamente Sky dall'equipaggio.

L'insolito parto si è verificato mentre l'aereo si trovava a metà del percorso previsto, rendendo impossibile sia tornare indietro sia effettuare un atterraggio d'emergenza. Di fronte a questa situazione, il pilota ha affidato i comandi al suo co-pilota e si è dedicato all'assistenza del parto. Dopo l'atterraggio a Bangkok, madre e bambino sono stati trasportati in ospedale per controlli di routine, risultando entrambi in buone condizioni di salute.

Il pilota Sararnrakskul ha espresso orgoglio per il suo ruolo nell'assistere la nascita, sottolineando come il piccolo Sky avrà una storia unica da raccontare, essendo nato letteralmente tra le nuvole.