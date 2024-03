Terra Amara: Anticipazioni della puntata prima serata del 1 Marzo 2024

La popolare soap opera turca Terra Amara continua a catturare l'attenzione del pubblico italiano con le sue trame avvincenti. Nella puntata di oggi, 1 marzo 2024, in onda su Canale 5 alle 21:20, i telespettatori seguiranno le vicende di Fikret e Cetin, che si trovano a Beirut per indagare sulla vera identità di Mehmet, noto anche come Hakan Gumusoglu. Le loro ricerche, basate su informazioni apparse su giornali francesi, sono state fruttuose, ma la riaccensione del conflitto in Libano li ha intrappolati a causa della chiusura delle frontiere.

Nel frattempo, a Terra Amara, Lutfiye è stata nominata vicesindaco e cerca di localizzare il nipote per condividere la notizia, ma Zuleyha, a conoscenza della situazione di guerra, le nasconde la verità, sostenendo che Fikret è partito per Istanbul. La tensione cresce quando Zuleyha, non riuscendo a rintracciare Fikret e Cetin attraverso canali ufficiali, si rivolge a Hakan, che si infuria per essere stato indagato alle sue spalle.

La soap opera, che va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e in prima serata ogni giovedì, ha raggiunto ascolti record, tanto da essere trasmessa anche il venerdì sera con tre puntate inedite a settimana. Terra Amara è giunta alla sua quarta e ultima stagione, e presto verrà sostituita da un'altra serie turca, Endless Love, già vincitrice dell'International Emmy Awards come miglior telenovela.

Per chi si fosse perso la puntata o desiderasse rivederla, è disponibile in streaming sul sito Mediaset Infinity.