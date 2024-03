E' morto Richard Lewis, icona della comicità e star di Curb Your Enthusiasm

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Richard Lewis, celebre comico e attore americano noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva "Curb Your Enthusiasm". Lewis è deceduto all'età di 76 anni nella sua casa di Los Angeles, a seguito di un attacco di cuore. La notizia della sua morte è stata confermata da diverse fonti, tra cui la CNN e Variety.

Nato il 29 giugno 1947, Lewis ha iniziato la sua carriera nel mondo della comicità nei primi anni '70, diventando famoso per il suo stile unico, caratterizzato da un umorismo neurotico e auto-deprecante. La sua carriera è decollata dopo la sua prima apparizione al Tonight Show Starring Johnny Carson nel 1974, evento che lo ha portato a diventare una figura di spicco nel circuito dei club di stand-up comedy per oltre cinque decenni.

Oltre al suo ruolo in "Curb Your Enthusiasm", Lewis ha recitato in numerose serie TV e film, tra cui "Anything but Love" e "Robin Hood: Men in Tights". Nel corso della sua carriera, ha anche affrontato battaglie personali, tra cui una diagnosi di malattia di Parkinson rivelata nell'aprile dello scorso anno, che lo ha portato a ritirarsi dalla stand-up comedy.

La scomparsa di Richard Lewis lascia un vuoto nel mondo della comicità e dello spettacolo, dove era amato sia dal pubblico che dai colleghi per il suo talento e il suo spirito unico. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue numerose performance e il ricordo di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.