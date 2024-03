I Falsi miti sul Gomito del Tennista e sulle Gambe a X

Gli ortopedici hanno sfatato alcuni dei più comuni falsi miti legati a patologie ortopediche, tra cui il gomito del tennista e le gambe a X, durante un recente incontro della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot). Il presidente della Siot, Alberto Momoli, ha sottolineato l'importanza di rivolgersi a specialisti per evitare confusioni e credenze errate riguardo a queste condizioni.

Il gomito del tennista, o epicondilite laterale, è un'infiammazione dei tendini dei muscoli estensori dell'avambraccio e non colpisce solo i tennisti, ma chiunque svolga attività che richiedono movimenti ripetitivi del braccio, del polso o della mano. Contrariamente a quanto comunemente creduto, il dolore associato a questa condizione può irradiarsi per tutta la lunghezza dei muscoli dell'avambraccio e non si limita ai tendini.

Le gambe a X, o valgismo delle ginocchia, sono un'altra condizione spesso fraintesa. Si tratta di una deviazione assiale degli arti inferiori che porta a un aumento dell'angolo tra femore e tibia. Questa condizione è stata inclusa nella lista dei miti da sfatare dagli ortopedici, sottolineando che le credenze popolari possono spesso distorcere la realtà delle patologie ortopediche.

L'ernia del disco è un altro argomento trattato, con gli specialisti che chiariscono che, contrariamente a quanto si possa pensare, esistono casi in cui l'intervento chirurgico può essere necessario.

Questi chiarimenti mirano a correggere le false credenze e a promuovere una maggiore consapevolezza sulle condizioni ortopediche, enfatizzando l'importanza di consultare specialisti per diagnosi e trattamenti adeguati.