Doc 3: Anticipazioni e Dove Vedere la Settima Puntata Legàmi - Vivere del 29 Febbraio 2024

La settima puntata della terza stagione di "Doc - Nelle tue mani", il medical drama di successo con Luca Argentero, va in onda il 29 febbraio 2024 su Rai 1. Questo penultimo appuntamento stagionale promette sviluppi significativi per il Dottor Andrea Fanti e gli altri personaggi.

La terza stagione di "Doc - Nelle tue mani" si avvicina alla conclusione con la sua settima e penultima puntata, in onda il 29 febbraio 2024, alle 21.30 su Rai 1. La serie, che vede Luca Argentero nei panni del protagonista Dottor Andrea Fanti, continua a catturare l'attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti che intrecciano la vita professionale e personale dei personaggi.

Nella puntata intitolata "Legàmi", il Dottor Fanti affronta nuove sfide che mettono alla prova la sua capacità di bilanciare il lavoro e le relazioni personali. Tra un incontro cruciale con i finanziatori e la visita dell'ex moglie Carolina, il protagonista si trova sopraffatto dalle richieste della vita.

Il secondo episodio della serata, "Vivere", vede Giulia di fronte a una decisione fondamentale per il suo futuro, sia professionale che personale. Mentre cerca di valutare le conseguenze della sua scelta, comprende l'importanza di seguire il proprio istinto. Anche Martina si prepara per l'esame più impegnativo della sua carriera.

"Doc 3" è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Oltre a Luca Argentero, il cast include Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon.

Per chi non può seguire la puntata in diretta televisiva, sarà possibile vederla in streaming su RaiPlay, garantendo così a tutti i fan della serie di non perdere gli ultimi sviluppi.