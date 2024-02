Vitello scappa e passeggia al centro commerciale: multati i proprietari

Un insolito visitatore ha sorpreso i clienti del centro commerciale Le Gru a Grugliasco, vicino Torino, questa mattina. Un vitello, scappato dalla cascina Bergero di strada del Gerbido, ha percorso via Moncalieri fino a raggiungere il parcheggio multipiano del centro. L'animale, che non ha causato incidenti ma ha attirato l'attenzione di molti, si è fermato davanti a un centro estetico, dove è stato successivamente recuperato dai proprietari.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, hanno seguito il vitello fino all'arrivo dei proprietari dell'allevamento. Il comandante Massimo Penz ha dichiarato che, dopo il recupero dell'animale, i proprietari sono stati multati e che è stata inviata una comunicazione all'Asl To3 per un controllo dei campi dove pascola il bestiame. L'obiettivo è verificare la recinzione dei terreni per evitare future fughe, considerando che si tratta del secondo episodio di fuga dall'allevamento in poco più di tre mesi. Lo scorso 24 novembre, infatti, otto tori erano fuggiti, riuscendo a sfondare la recinzione elettrica dei terreni di proprietà della cascina.