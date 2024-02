Pyramid Game: il nuovo survival game coreano su Paramount+

Pyramid Game, il survival game sulla violenza scolastica, debutta su Paramount+ dopo il successo di Squid Game. Paramount+ si appresta a lanciare un nuovo survival game coreano intitolato "Pyramid Game", che si preannuncia come il successore spirituale del celebre "Squid Game". La serie, diretta da Bak So-yeon, verrà presentata in anteprima europea nella sezione "Proiezioni speciali" del festival Series Mania e su TVING in Corea il 29 febbraio 2024, per poi essere distribuita globalmente su Paramount+ nel corso dell'anno.

"Pyramid Game" è basato sull'omonimo webtoon creato da Dalgonyak e si concentra sulla Baekyeon Girls High School, dove gli studenti sono coinvolti in un gioco di sopravvivenza brutale, divisi in categorie di aggressori, vittime e spettatori. La serie affronta il tema della violenza scolastica attraverso battaglie fisiche e psicologiche.

Il cast di "Pyramid Game" include Kim Ji-yeon, Jang Da-a, Ryu Da-in, Shin Seul-ki, Kang Na-eon, Jeong Ha-dam e YULLI.A. La data di uscita su Paramount+ sarà annunciata prossimamente.