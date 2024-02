Petrolio Rai 3 nuova edizione 27 Febbraio 2024: Anticipazioni e temi con Duilio Giammaria

La nuova edizione di Petrolio, il programma di approfondimento giornalistico curato da Duilio Giammaria, prende il via il 27 febbraio 2024 su Rai 3, alle ore 21.20. Questo format, distinto dai tradizionali talk show, mira a esplorare e valorizzare le ricchezze dell'Italia, tra cui tesori artistici, culturali, capacità imprenditoriali e talenti, attraverso inchieste e reportage dettagliati su temi di attualità nazionale e internazionale.

Petrolio ha segnato il suo debutto nel 2013 e, dopo essere stato trasmesso su Rai 1 fino al febbraio 2019 e successivamente su Rai 2, nel 2023 ha subito un doppio cambiamento: il trasferimento a Rai 3 e la promozione in prima serata. Questa evoluzione testimonia l'importanza e l'unicità del programma nel panorama televisivo italiano, offrendo al pubblico un'informazione approfondita e libera da disinformazioni.

Il programma si avvale della collaborazione di esperti e scienziati internazionali per fornire aggiornamenti autorevoli e ricerche innovative, contribuendo a una maggiore comprensione di questioni complesse. Petrolio si propone quindi come uno strumento di divulgazione e inchiesta, in linea con la tradizione della Rai, per indagare e mettere in luce le "ricchezze" italiane, paragonate all'oro nero.

La nuova edizione di "Petrolio" su Rai 3 rappresenta un appuntamento imperdibile per chi cerca un'informazione di qualità, capace di approfondire e valorizzare le molteplici sfaccettature dell'Italia e del mondo contemporaneo.