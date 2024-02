Neonato morto all'ospedale Monaldi di Napoli: oggi l'autopsia per fare chiarezza

Un neonato di due mesi e mezzo, Riccardo, è deceduto il 16 febbraio 2024 presso l'ospedale Monaldi di Napoli, dopo un periodo di ricovero. I genitori del piccolo, assistiti dall'avvocato Tommaso Ciro Civitella, hanno presentato un esposto per indagare sulle cause del decesso. Riccardo, nato il 25 novembre 2023 tramite parto cesareo gemellare, soffriva di una cardiopatia diagnosticata già durante la gestazione. L'autopsia prevista per oggi mira a determinare se le cure ricevute e i farmaci somministrati abbiano potuto influire negativamente sulle condizioni di salute del neonato.

La procura di Napoli ha avviato un'inchiesta in seguito alla denuncia, focalizzandosi sulle possibili disattenzioni e sottovalutazioni del personale medico e infermieristico durante il ricovero, che potrebbero aver pregiudicato le possibilità di sopravvivenza del bambino.