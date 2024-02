Le Iene 27 Febbraio 2024: Anticipazioni, ospiti Emma e Bugo

La nuova puntata de "Le Iene", in onda il 27 febbraio 2024 su Italia 1 dalle 21.25, vedrà la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti di spicco, il programma accoglierà due figure prominenti del panorama musicale italiano: Emma e Bugo. Emma, vincitrice di "Amici di Maria De Filippi" nel 2010 e del Festival di Sanremo 2012, e Bugo, noto per la sua musica e le recenti collaborazioni, saranno protagonisti di interviste e momenti di intrattenimento.

La puntata tratterà anche temi di attualità e cronaca, con servizi dedicati a questioni delicate come la Strage di Erba. Antonino Monteleone riporterà l'attenzione su questo tragico evento del 2006, in vista della richiesta di revisione della sentenza prevista per il primo marzo davanti alla Corte d'Appello di Brescia.

Altri servizi includeranno un approfondimento sugli scontri a Pisa tra militari e studenti, con l'intervista a Sara Costanzo, madre di una delle ragazze ferite, a cura di Alice Martinelli. Matteo Viviani si occuperà invece del problema dello smog a Milano, con un incontro con il sindaco Giuseppe Sala per discutere delle misure adottate.

La serata prevederà anche un'anticipazione della terza puntata di "Le Iene presentano: Inside", in programma il 29 febbraio su Italia 1, che promette ulteriori inchieste e approfondimenti.