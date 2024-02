Heartstopper 3 serie Netflix: trama, trailer e quando esce

Le riprese della terza stagione di "Heartstopper", la serie Netflix basata sulla graphic novel di Alice Oseman, sono ufficialmente iniziate. Dopo il successo delle prime due stagioni, il cast è tornato sul set per continuare a raccontare la storia d'amore tra i giovani protagonisti Nick e Charlie, interpretati rispettivamente da Kit Connor e Joe Locke. La serie, che ha catturato l'attenzione di un pubblico sia adolescente che adulto, si prepara a esplorare nuove avventure e tematiche legate all'adolescenza.

Netflix ha confermato il rinnovo per una terza e quarta stagione di "Heartstopper" subito dopo il debutto della serie, con le riprese dei nuovi episodi che hanno preso il via a Londra. Il 2 ottobre 2023, Netflix UK ha annunciato l'inizio della produzione della terza stagione tramite un tweet. Nonostante non sia stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale, si ipotizza che la terza stagione possa essere disponibile intorno a dicembre 2024, tenendo conto dell'intervallo di tempo tra le precedenti stagioni.

Il cast vedrà il ritorno di molti volti noti, tra cui William Gao nel ruolo di Tao Xu e Yasmine Finney come Elle Argent, oltre ai già citati Joe Locke e Kit Connor. La serie continua a ricevere apprezzamenti per la sua capacità di trattare con sensibilità e realismo le sfide dell'adolescenza, dell'amore e dell'amicizia.