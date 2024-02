Ferrara: rubate mitragliatrici M12 da auto dei carabinieri durante intervento per lite domestica

A San Nicolò di Argenta, in provincia di Ferrara, si è verificato un grave episodio di furto ai danni delle forze dell'ordine. Durante un intervento dei carabinieri per sedare una lite in famiglia, alcuni malviventi hanno approfittato dell'assenza dei militari per sottrarre due pistole mitragliatrici M12, caricatori con munizioni, manganelli e altro materiale dall'auto di servizio. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. Le indagini sono state avviate immediatamente e, secondo le ultime informazioni, parte della refurtiva sarebbe stata già ritrovata.