Colera su Nave Norvegese: Paura a Mauritius per la Norwegian Dawn con oltre 2000 passeggeri

Un'allerta sanitaria è stata innescata a bordo della nave da crociera norvegese Norwegian Dawn, che navigava al largo delle coste di Mauritius, a seguito di sintomi di malattia manifestati da almeno 15 passeggeri. I sintomi includevano forti dolori allo stomaco, suscitando timori iniziali di un possibile focolaio di colera. Di conseguenza, l'imbarcazione, che trasportava più di 2.000 passeggeri, è stata messa in quarantena dalle autorità locali, le quali avevano inizialmente proibito l'attracco al porto della capitale, Port Louis, per prevenire rischi per la salute pubblica.

Successive indagini delle autorità sanitarie di Mauritius hanno tuttavia rivelato che i casi sospetti erano in realtà di gastroenterite e non di colera. Questo ha permesso di autorizzare lo sbarco dei passeggeri dalla nave. I sintomi si sono manifestati durante un viaggio in Sud Africa, secondo quanto riferito da un rappresentante della Norwegian Cruise Line Holdings.

Nonostante il disagio e il ritardo causati dalla quarantena, i passeggeri hanno mantenuto la calma, trascorrendo il tempo a bordo piscina, partecipando a spettacoli e frequentando il bar, come riportato da una passeggera alla Bbc.