Chi è Oleg Orlov, Nobel per la Pace condannato in Russia per critica alla guerra

Il biologo e attivista per i diritti civili Oleg Orlov, vincitore del premio Nobel per la Pace, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere in Russia. La condanna è stata emessa a seguito delle sue critiche alla guerra in Ucraina e alle accuse rivolte al presidente Vladimir Putin di aver condotto la nazione verso il fascismo.

Orlov, 70 anni, è stato riconosciuto colpevole di "aver screditato le forze armate" russe. Questa accusa è giunta dopo la sua partecipazione a manifestazioni contro la guerra e la pubblicazione di un articolo intitolato "Volevano il fascismo. L'hanno ottenuto". Inizialmente, Orlov era stato multato di 150mila rubli (circa 1.500 euro), ma dopo il suo appello e la richiesta dei pubblici ministeri di una pena detentiva, è stato ordinato un nuovo processo che ha portato alla condanna carceraria.

Il gruppo Memorial, di cui Orlov è leader insieme ad Aleksandr Cherkasov e che ha vinto il Nobel nel 2022, ha espresso la propria determinazione a continuare il lavoro nonostante la sentenza, considerata un tentativo di soffocare la voce del movimento per i diritti umani in Russia. La moglie di Orlov, Tatiana Kasatkina, ha promesso che la squadra di Memorial continuerà il suo lavoro indipendentemente dalla libertà di Orlov.

La condanna di Orlov è stata vista come un segnale della crescente repressione nei confronti degli attivisti per i diritti umani e dei critici del governo russo.