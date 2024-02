Chi è Alessandra Todde Eletta Presidente della Regione Sardegna

Alessandra Todde diventa la prima donna presidente della Sardegna, ex sottosegretaria e viceministra, ingegnere e imprenditrice. Alessandra Todde è stata eletta presidente della Regione Sardegna, diventando la prima donna a ricoprire tale carica. La sua vittoria è stata annunciata poco prima dell'1 di notte, con i risultati delle elezioni regionali che non erano ancora definitivi ma delineavano già il suo successo. Todde, ingegnere e imprenditrice 55enne originaria di Nuoro, ha superato lo sfidante di centrodestra Paolo Truzzu, raccogliendo più voti della coalizione che l'ha sostenuta.

La neo presidente ha un passato politico significativo: è stata sottosegretaria di Stato nel governo Conte II dal 16 settembre 2019 al 13 febbraio 2021 e viceministra al ministero dello Sviluppo Economico nel governo Draghi dall'1 marzo 2021 al 22 ottobre 2022. Inoltre, è stata eletta deputata alla Camera nel settembre 2022 e ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle (M5S), carica dalla quale si è dimessa per candidarsi alla presidenza della Regione.

Prima di entrare in politica, Todde ha avuto una carriera di successo nel settore privato. Si è laureata in scienze dell'Informazione e poi in Informatica all’Università di Pisa, ha lavorato all'estero nel campo dell'energia e del digitale, ed è stata fondatrice e CEO di Energeya, azienda poi acquisita da Fis Global nel 2015. Ha anche ricoperto l'incarico di amministratrice delegata di Olidata.

Il suo impegno nel settore tecnologico le ha valso il riconoscimento tra le Inspiring Fifty italiane nel 2018, premio assegnato alle 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia.