Anticipazioni Gloria: Ultima Puntata con Sabrina Ferilli su Rai 1 27 febbraio 2024

La serie televisiva "Gloria", con la celebre attrice Sabrina Ferilli, giunge alla sua conclusione con l'ultima puntata in onda stasera su Rai 1. La fiction, diretta da Fausto Brizzi, ha catturato l'attenzione del pubblico attraverso le vicende di Gloria Grandi, una diva del cinema italiano in cerca di riscatto professionale e personale.

Nell'episodio finale, che andrà in onda il 27 febbraio 2024 dalle 21.25, il pubblico assisterà alle drammatiche scelte di Gloria, interpretata da Ferilli, che si trova a fronteggiare le conseguenze del suo inganno. La serie ha esplorato la vita di Gloria Grandi, un tempo stella acclamata del cinema, ora alle prese con una carriera in declino e la concorrenza di nuove attrici. La trama si è infittita con l'inganno orchestrato dall'agente di Gloria e un errore medico, che hanno aperto nuove opportunità per la sua carriera, ma anche nuovi dilemmi morali.

Il cast di "Gloria" include, oltre a Sabrina Ferilli, attori come Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti e Eugenio Franceschini, con partecipazioni straordinarie che hanno arricchito la narrazione.

Dove Seguire la Fiction

La serie "Gloria" è disponibile per la visione su Rai 1 e in streaming, permettendo agli spettatori di seguire le vicende della protagonista sia in diretta televisiva che online.

La Serie

"Gloria" rappresenta un ritorno significativo per Sabrina Ferilli su Rai 1, dopo più di dieci anni dalla sua ultima fiction sull'emittente pubblica. La serie è stata prodotta da Roberto Proia per Eagle Pictures in collaborazione con Rai Fiction.

Aspettative per il Finale

Con l'ultima puntata di "Gloria", gli spettatori si aspettano di scoprire il destino della protagonista e le risoluzioni dei misteri e segreti che hanno caratterizzato la serie. La fiction ha promesso un mix di segreti, inganni e bugie, culminando in un finale che si preannuncia ricco di colpi di scena.