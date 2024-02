Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra: Prezzi, Caratteristiche e Fotocamere Leica

Xiaomi ha recentemente lanciato la sua nuova serie di smartphone di fascia alta, Xiaomi 14, comprendente i modelli Xiaomi 14 Ultra e Xiaomi 14. Questi dispositivi si distinguono per le loro avanzate capacità fotografiche, sviluppate in collaborazione con Leica, e per l'adozione di hardware di ultima generazione.

Il Xiaomi 14 Ultra si presenta con una configurazione a quattro fotocamere, offrendo una gamma di lunghezze focali da 12 a 120 mm. La fotocamera principale, dotata di un'apertura variabile da ƒ/1.63 a ƒ/4.0, è basata sul sensore LYT-900 di Sony da 1 pollice, garantendo prestazioni di alto livello anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, realizzato con un processo produttivo a 4 nm. Questo assicura prestazioni eccezionali, sia in termini di elaborazione che di efficienza energetica, rendendoli ideali anche per il gaming grazie alla GPU Adreno 740.

Il design dei nuovi Xiaomi 14 non passa inosservato, con un'estetica premium caratterizzata da cornici piatte e una scocca che ricorda l'acciaio inossidabile. Le immagini ufficiali rivelano un dispositivo elegante, con uno schermo AMOLED piatto da 6,36 pollici che promette un'esperienza visiva di alta qualità.

La serie Xiaomi 14 non si limita solo a prestazioni e fotografia di alto livello, ma introduce anche il nuovo sistema operativo HyperOS, basato su Android, che promette un'esperienza utente migliorata e personalizzabile.

La serie Xiaomi 14 rappresenta l'ultima innovazione del produttore cinese nel campo degli smartphone di fascia alta, offrendo una combinazione vincente di prestazioni, design e capacità fotografiche avanzate.